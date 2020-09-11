شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين أسعار البنزين الجديدة والقديمة بعد قرار «أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت أسعار البنزين خلال شهر سبتمبر الجاري، ارتفاعاً طفيفاً حيث سجلبنزين 95 حوالي 1.63 ريال للتر بدلًا من 1.60، بينما سجل بنزين 91 حوالي 1.47 ريال للتر بدلًا من 1.43 ريال.

يذكر أن شركة أرامكو، أعلنت مساء أمس الخميس، عن أسعار البنزين الجديدة، حيث سجل بنزين 91 مبلغ (1.47) ريال، أما بنزين 95 فسجل (1.63) ريال.

وجاءت أسعار الوقود الجديدة لشهر سبتمبر على النحو التالي:

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– بنزين 91 بـ 1.47 ريال

– بنزين 95 بـ 1.63 ريال

– ديزل 0.52

– الكيروسين 0.70

– غاز البترول المسال 0.75