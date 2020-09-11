الديوان الأميري: صحة أمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر

وأكد وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الديوان الأميري على تواصل مستمر مع معالي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وأضاف بيان الديون أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يُضمن البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لأمير البلاد.

وأهاب بيان الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك "ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة حول صحة أمير الكويت.

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وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/تموز، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

يشار إلى أن أمير الكويت كان قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت.

وكان الشيخ صباح الأحمد دخل مستشفى بالولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، لاستكمال فحوصات طبية.