شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى: نعانى مع نقص المستلزمات الطبية تزامنا مع تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن قطاع الصحة في بلاده يعاني من نقص في المستلزمات تزامنا مع تفشي فيروس كورونا مجددا، وبلوغ العدد الإجمالي للإصابات 5882 وارتفاع الوفيات إلى 99 حالة.

وقال إن القطاع الصحي لا يزال يشكو عدة نقائص سواء على مستوى الإمكانات المادية أو على مستوى الموارد البشرية.

وأضاف أن وضع المستشفيات "لا يستجيب لتطلعات المواطنين"، متوقفا عند ظاهرة هجرة الأطباء والنقص الحاد في طب الاختصاص في مختلف المستشفيات، ووجود مراكز استشفاء مغلقة نظرا لنقص الكوادر الطبية.

ومنذ فتح الحدود في 27 يونيو، تضاعف عدد المصابين بالفيروس خمس مرات وعدد الوفيات مرتين في تونس.