شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو، مساء اليوم الخميس، عن أسعار البنزين الجديدة، حيث سجل بنزين 91 مبلغ (1.47) ريال، أما بنزين 95 فسجل (1.63) ريال.
وجاءت أسعار الوقود الجديدة لشهر سبتمبر على النحو التالي:
– بنزين 91 بـ 1.47 ريال
– بنزين 95 بـ 1.63 ريال
– ديزل 0.52
– الكيروسين 0.70
– غاز البترول المسال 0.75
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