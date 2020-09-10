شكرا لقرائتكم خبر عن هل الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية سنة أم واجب؟.. «المصلح» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الجهر في الصلاة الجهرية. وقال الشيخ المصلح: “إن الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء للإمام والمنفرد سنة وليس واجباً”. Advertisements وأضاف الشيخ خالد المصلح: “إذا الإمام في الصلاة الجهرية قرأ في صلاة المغرب والعشاء بصوت خافت، ولم يجهر، فالصلاة صحيحة ويكون قد فوت سنة الجهر بالصلاة”.

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