شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الشؤون البلدية» لمستفيدي خدمات الرخص التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمستفيدي خدمات الرخص التجارية عبر منصة بلدي بالمسارعة إلى توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع على شبكة إيجار، وذلك للاستفادة من الخدمة قبل تاريخ 4 أكتوبر. وأوضحت الشؤون البلدية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه ابتداء من 4 أكتوبر المقبل، فإن إتمام إجراءات الرخصة التجارية عبر منصة بلدي يستلزم وجود رقم عقد إلكتروني لدى شبكة إيجار”.

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