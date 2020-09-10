الدوحة تكشف عن موعد استضافتها لمفاوضات السلام الأفغانية

الدوحة - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية القطرية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "يسعد قطر أن تعلن أن مفاوضات السلام الأفغانية ستبدأ في العاصمة القطرية الدوحة في الـ 12 من شهر سبتمبر/ أيلول. تمثل هذه المفاوضات المباشرة والحيوية بين مختلف الأطراف الأفغانية خطوة إلى الأمام نحو سلام دائم في أفغانستان".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "بيان وكالة الطاقة الدولية بمناسبة الاجتماع الافتتاحي للحوار الأفغاني الداخلي ...وفقا للاتفاقية التي تم التوصل إليها بين وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، تعلن إمارة أفغانستان الإسلامية عن استعدادها للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي للحوار الأفغاني الأفغاني".

وأضاف: "الاجتماع سيبدأ في قطر في 4 محرم 1442 الموافق 12/9/2020 و 22/6/1399...تعتزم وكالة الطاقة الدولية تنفيذ عملية التفاوض بشكل جيد وإقامة سلام دائم ونظام إسلامي خالص في إطار القيم الإسلامية والمصالح العليا لبلدنا".

وأعلنت حركة طالبان، في وقت سابق، تشكيلها وفدا للمفاوضات المرتقبة مع الحكومة الأفغانية.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الحكومة الأفغانية أنها أنهت عملية إطلاق سراح الغالبية العظمى من عناصر طالبان المعتقلين لديها