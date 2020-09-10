شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بخفض القوات الأمريكية بالعراق لنحو ألفى جندى خلال فترة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها فى العراق إلى نحو ألفى جندى خلال فترة قصيرة جدا.

وخلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكى الشهر الماضى عندما قال إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال ترامب "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".

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