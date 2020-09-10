شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوما لميلشيا الحوثى بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، إحباط محاولة هجوم واسعة لميلشيا الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، وذلك بدعم مدفعية تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقال أركان حرب العقيد أحمد الدباني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوما واسعا لميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت مناطق وادي عار وتبات الخضاض ووادي الاشر بمديرية الصفراء بصعدة؛ أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة آخرين. وأضاف أن مدفعية التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة من مركز المديرية وتدمير أطقم وعربات وأسلحة متوسطة كانت متجهه نحو نقاط الاشتباك.

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