شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصدت السعودية لمحاولات تغلغل الجماعة الإرهابية منذ عهد الملك عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تسكت يوما، محاولات الجماعة الإرهابية لاختراق الأقطار العربية منذ تأسيسها، ففى المملكة العربية السعودية رغم أن قاداتها كانت حذرة مع عناصر الإخوان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، ورغم أنها راعت ظروفهم وآوتهم ووفرت لهم فرص عمل، إلا أنهم قابلوا الإحسان بنكران الجميل، فتاريخهم مليء بالغدر والمكائد، التي بلغت أوجها في عهد الملك فهد، حين أيدوا غزو صدام حسين للكويت ووقفوا معه في حرب الخليج الثانية ضد السعودية وتبعتهم في ذلك التأييد غالبية أفرع الجماعة في البلدان العربية بحسب تقرير لصحيفة عكاظ بتاريخ ديسمبر 2018.

ويشير كتاب تحولات الإخوان المسلمين لحسام تمام، إلى لقاء جمع بين حسن البنا، والملك عبدالعزيز آل سعود، حيث زار حسن البنا المملكة لأداء فريضة الحج عام 1936، والتقى بالملك عبدالعزيز وتقدم له بطلب إنشاء فرع لتنظيم جماعة الإخوان إلا أن الملك المؤسس صده بذكاء، ما يدل على حنكته وفطنته، بعد أن أجابه تلقائيا: "كلنا إخوان مسلمون" .

وتم رفض جميع محاولات الإخوان فتح فرع للتنظيم في عهد الملك عبد العزيز، وهو ما دفع الجماعة إلى مساع أخرى، وهي نشر أدبياتهم من خلال البعثات الدعوية إلى المملكة خلال مواسم الحج، في محاولة لنشر الدعوة بين الوفود الإسلامية من خلال الخطب التي عمل البنا على إلقائها لعرض مبادئ دعوته.

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ويشير التقرير إلى أن الإخوان الذين هاجروا للخارج كانت لهم أهداف مكشوفة، بما في ذلك أعضاء الجماعة الذين لجأوا للسعودية، وتتلخص هذه الأهداف في محاولة السيطرة على 3 مجالات، وهي: "التعليم، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات الإسلامية ذات الأدوار السياسية".

وعليه حاولت الجماعة الارهابية التغلغل للمجتمع عبر بوابة التعليم، عبر تجنيد المعلمين والترويج لأفكار مؤسسي وقادة الجماعة، وعلى رأسهم حسن البنا وسيد قطب، في المكتبات المدرسية والجامعية، وزادت هذه المساعى عقب ثورات الربيع العربى 2011، وعندها اتخذت السلطات اجراءات حاسمة لإجتثاثهم، وأصدرت وزارة الداخلية في عهد الملك عبدالله بيان بتاريخ 7 مارس 2014 استنادا إلى الأمر الملكي رقم (أ/‏‏44) يقضي بإدراج «جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وحزب الله والحوثيين»، ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية.

وكانت أبرز الإجراءات التي بدأت بها وزارة التعليم السعودية في التصدي لفكر الارهابية، التعميم الصادر لجميع مديريات التعليم بالمملكة في أواخر عام 2015، والذى طالب بسحب 80 مؤلفاً لأعلام جماعة الإخوان، كما أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تصريح عبر الموقع الرسمي للوزارة بتاريخ 19 مارس 2018، على مضي المملكة في اجتثاث كل من ينتمي لفكر الإخوان.