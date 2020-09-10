التحالف يدمر عددا من الصواريخ البالستية أطلقتها الحوثيين باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين، وأوضح المالكى فى تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" مساء اليوم الخميس، أن الميليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار"المفخخة" .

وأكد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني و قواعده العرفية.

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