شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل السودانى يؤكد أن بلاده ستخرج قريبا من قائمة رعاة الإرهاب الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير العدل السوادنى نصر الدين عبد البارى إنه سيتم رفع بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب قريبا. وفى السياق نفسه قرر وزير العدل السودانى تشكيل هيئة إدعاء اقتصادية ومحاكم اقتصادية وتفعيلها خلال الأيام المقبلة.

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