شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية بسبب تقلبات فى العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائم بأعمال وزير المالية السودانى هبة محمد على حالة طوارئ اقتصادية بعد تقلبات في العملة، موضحا أن تقاريرا أمنية توضح أن التراجع الحاد للجنيه سببه تخريب ممنهج. وفى السياق نفسه، قرر وزير العدل السودانى نصر الدين عبد البارى تشكيل هيئة إدعاء اقتصادية ومحاكم اقتصادية وتفعيلها خلال الأيام المقبلة.

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