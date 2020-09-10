الأمم المتحدة تطلق "قريبا" ترتيبات حوار شامل في ليبيا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها "ستطلق قريبا، الترتيبات اللازمة، لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية، مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك، إن "الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني ويليامز، رحبت بشدة اليوم، بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية، التي جرت في مونترو في سويسرا".

وعقدت المشاورات في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، برعاية مركز الحوار الإنساني، وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاءت المشاورات، عقب إعلان وقف إطلاق النار المتزامن في 21 أغسطس/ آب الماضي، الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، ورئيس مجلس نواب طبرق الليبي عقيلة صالح.

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وأوضح دوجاريك، أن "المشاركين الليبيين (في المشاورات) انتهزوا الفرصة لتنحية خلافاتهم، وخلافاتهم طويلة الأمد، للتوصية بحل ليبي- ليبي، يمكن طرحه على الطاولة، لاستئناف مبكر للحوار السياسي".

وتابع: "بناء على تلك المشاورات وغيرها، بما في ذلك التي جرت في المغرب، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين الرئيسيين، ستطلق البعثة قريبا الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل".

وفي وقت سابق الخميس، اختتمت جلسات الحوار الليبي بالمغرب بحضور أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق (شرق)، باتفاق شامل بشأن المعايير والآليات، المتعلقة بتولي المناصب السيادية، في المؤسسات الرقابية الليبية.

وأشار دوجاريك، إلى أن "الممثلة الخاصة للأمين العام، أصدرت بيانا في وقت سابق اليوم، حذرت فيه من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا".

وقالت ويليامز، إن الأوضاع "تفاقمت بسبب الصراع الطاحن، والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 (كورونا)، ونقص الخدمات، وانقطاع الكهرباء والماء، إضافة لاستمرار الإغلاق النفطي، ما يجعل الحاجة لإيجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحا".

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