شركة إماراتية تعتزم افتتاح مكتب لها في إسرائيل

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلنت شركة إماراتية متخصصة في الذكاء الصناعي، الخميس، اعتزامها فتح مكتب لها في إسرائيل، لتكون الأولى التي تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان اتفاق التطبيع بين الجانبين، وفق بيان لها نقله موقع "واللا" العبري.

وقالت شركة "غروب 42" (مقرها أبوظبي)، في البيان، "إن المكتب الجديد سيوظف إسرائيليين وإماراتيين، وسيركز في المرحلة الأولى على حلول لتشخيص مرضى كورونا، وتكنولوجيا الذكاء الصناعي، والحلول التكنولوجية في مجال الزراعة والمياه، ومسألة الطاقة المتجددة".

ونسب البيان إلى الرئيس التنفيذي للشركة، القول إن "افتتاح مكتب في إسرائيل سيسمح لها بالوصول إلى صناعة التكنولوجيا الفائقة الرائدة في العالم، كما يهدف أيضا إلى نقل رسالة الانفتاح وتوحيد الجهود مع الشركاء الدوليين".

ولم تحدد الشركة الإماراتية موعدا لافتتاح المكتب.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قالت إذاعة الجيش الاسرائيلي "جلتس"، إن شركتين عبريتين تابعتين لوزارة الدفاع في تل أبيب، وقعتا اتفاقا مع "غروب 42"، لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع كورونا.

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و"غروب 42" مهتمة ببناء أدوات رقمية وتطبيقات إلكترونية يقال إنها تستخدم من طرف المخابرات الإماراتية في مراقبة المستخدمين وجمع بيانات عنهم، وفق تقارير حقوقية دولية.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بوساطة الولايات المتحدة، وأعلن مسؤولون أمريكيون أنه سيوقع رسميا برعاية الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومنذ إعلان التطبيع، وقعت العديد من اتفاقيات التعاون بين شركات إماراتية وإسرائيلية، إضافة إلى اتفاقيات بين مؤسسات عامة من الجانبين في مجالات الخدمات المصرفية والاستثمار.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، واعتبر بإجماع الفصائل "خيانة" من الإمارات و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

ورفضت جامعة الدول العربية، الأربعاء، إدانة الاتفاق، وأسقطت في اجتماع لوزراء الخارجية العرب مشروع قرار فلسطيني بهذا الخصوص.

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