العراق.. الإعدام لزعيم عصابة هددت شركات صينية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قضت محكمة عراقية، الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق زعيم أكبر عصابة للخطف والابتزاز والسرقة، وتهديد الشركات الصينية في مناطق جنوب شرق العاصمة بغداد.

واعتقلت السلطات الأمنية العراقية، مطلع مايو/ أيار الماضي، ميثم العكيلي، الذي كان يرتدي زي القوات الأمنية، ويقود مجموعة مسلحة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "محكمة جنايات الرصافة، أصدرت الحكم بالإعدام على المجرم ميثم العكيلي، عن جرائم اختطاف مقترنة باستخدام السلاح".

والحكم على العكيلي، ابتدائي قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال فترة 30 يوميا من تاريخ صدوره.



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وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى، إلى أن المدان "يترأس عصابة مسلحة ارتكبت العديد من جرائم الخطف والسرقة بارتداء زي القوات الأمنية الرسمية وباستخدام السيارات ضد الرصاص، وقد اعترف بالجرائم المرتكبة من قبله رفقة عدد من أفراد عصابته".

وانتشرت في الأشهر الماضية مقاطع مصورة عديدة تظهر زعيم العصابة ومرافقيه وهم يقتحمون مؤسسات حكومية وشركات مقاولات جنوب شرقي بغداد، وينفذون عمليات اعتقال بحق المعارضين لتوجيهاته.

وأدان القضاء العراقي العكيلي، بترؤس عصابة خارجة عن القانون في ناحية الوحدة التابعة لقضاء المدائن جنوب شرق بغداد، مارس عبرها أعمال خطف وابتزاز بحق المواطنين، إضافة إلى سيطرته على المقاولات المتعلقة بالشركات الصينية التي تتخذ من ناحية الوحدة مقرا لها.

وفرض العكيلي، تحت تهديد السلاح، على الشركات الصينية منح المقاولات الثانوية لأشخاص تابعين له.

وتتولى شركة "تشنهوا" الصينية تطوير حقول النفط جنوب شرقي بغداد منذ مايو 2018، بموجب عقد مدته 25 عاما مبرم مع وزارة النفط، فيما تتولى شركات صينية أخرى إدارة مشاريع استثمارية غير نفطية في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.