العراق.. تخفيف قيود "كورونا" والسماح بالتنقل بين المحافظات

بغداد /علي جواد / الخليج 365
أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات، بعد مضي نحو 6 أشهر على تطبيق قرار حظره لاحتواء تفشي كورونا.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات".
وكانت السلطات قد قررت منتصف مارس/ آذار الماضي، فرض قيود مشددة في البلاد تتضمن تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، وفرض حظر للتجوال، وحظر التنقل بين المحافظات، لاحتواء تفشي كورونا.
وشهد عدد من المحافظات مؤخرا احتجاجات ضد قيود كورونا، لتأثر الجانب الاقتصادي، بسبب حظر التجوال الجزئي والكلي في المدن، وحظر التنقل بين المحافظات.
وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا في العراق 278.418، بينها 7.814 وفاة، و213.817 حالة شفاء.
وقررت الحكومة، الإثنين الماضي، إعادة استئناف التبادل التجاري مع دول الجوار عبر المنافذ الحدودية البرية منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد إغلاق كلي وجزئي منذ مارس الفائت، لاحتواء الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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