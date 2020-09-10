هنية: عدم إدانة الجامعة العربية للتطبيع "مصلحة للعدو الصهيوني"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الخميس، إسقاط الجامعة العربية لمشروع قرار يُدين التطبيع بأنه "في صالح العدو الصهيوني".
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة اللبنانية بيروت، وفدي "تجمع العلماء المسلمين" و"الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" (مقرهما في لبنان)، حسب بيان صادر عن الحركة.
وشدد هنية خلال لقائه بالوفدين على أن "إسقاط الجامعة العربية لمشروع القرار الفلسطيني يصب في مصلحة العدو الصهيوني".
واعتبر أن التطبيع اعتداء صارخ على الأمة وحقوقها، محذرا "من مخاطر التطبيع الذي يهدف إلى تركيع الأمة".
وأردف: "فلسطين قضية أمة، والقدس قضية مُوحِدة، قضية جامعة للأمة العربية والإسلامية".
وأكد على أهمية "دور العلماء الفعال في نصرة القضية الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للعمل المقاوم".
واستدرك: "المعركة ليست محصورة في الميدان العسكري، بل تتخطاه إلى معركة الوعي، فللعلماء دور مهم كي يحدثوا التوازن في هذه المعركة لمواجهة المشروع الصهيوني".
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته فلسطين، سلطة وفصائل وشعبا واعتبرته "خيانة".
والأربعاء، كشف السفير الفلسطيني المناوب لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، للأناضول، عن إسقاط مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دون تسمية الدول الرافضة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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