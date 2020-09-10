الأمم المتحدة: إغلاق 70 بالمئة من برامج الصحة الإنجابية باليمن

اليمن/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تعليق 70 بالمئة من برامج الصحة الإنجابية في اليمن، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، جراء نقص التمويل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأفاد الصندوق: "‏اعتبارا من سبتمبر، تم تعليق 70 بالمئة من برامج الصحة الإنجابية المنقذة للحياة باليمن، بسبب شح التمويل".

وأردف: "مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في ‎صنعاء (حكومي يخضع لسلطة الحوثيين) يعد من أحد المرافق المتبقية، ولا يزال يدعمه الصندوق، لتقديم خدمات منقذة للحياة للأمهات، وحديثي الولادة".

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ومنذ أشهر تشكو وكالات الأمم المتحدة، من نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتطالب المانحين بالتدخل العاجل من أجل إغاثة ملايين السكان.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

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