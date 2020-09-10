المجلس العربي: الجامعة العربية "ميتة" ولا أمل بإصلاحها

الخليج 365

اعتبر "المجلس العربي" الذي يترأسه رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي، جامعة الدول العربية "كيانا ميتا انتهى في العقول والقلوب، ولا أمل يرجى في إصلاحه وإحيائه".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، الخميس، تعليقا على إسقاط الجامعة العربية، الأربعاء، مشروع قرار قدمته فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وأرجع بيان "المجلس العربي"، السبب في موقف الجامعة، إلى أنها واقعة "تحت سلطة الدكتاتوريات العربية العميلة، والفاقدة لقرارها، والمنفصلة عن قيم وطموحات وانتصارات شعوبها".

وتابع: "الجامعة العربية أضحت أداة لتمرير سياسات مفروضة من قوى الهيمنة الدولية، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتأبيد تبعية أنظمة المنطقة، ووأد أي نفس تحرري سيادي في كامل المجال العربي".

Advertisements

ودعا المجلس "قوى الأمة الحية، إلى الانخراط في جهد شعبي مواطني، للتأسيس التدريجي لاتحاد الشعوب العربية، بديلا عن الجامعة الميتة، عبر مبادرات مفتوحة للتشبيك بين تلك القوى".

واختتم المجلس بيانه، بالتشديد على ضرورة "التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض كل أشكال التطبيع والتبعية".

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته فلسطين، سلطة وفصائل وشعبا واعتبرته "خيانة".

و"المجلس العربي" هي منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات "الربيع العربي" وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المنطقة وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.

وتم تأسيس المجلس في 26 يوليو/تموز 2014، واتخذ مقرا رئيسيا له تونس العاصمة، مع اتخاذ عدة فروع له في عدة دول من العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.