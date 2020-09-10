عملية "إيريني" توقف سفينة متجهة من الإمارات إلى ليبيا

اسطنبول/ الخليج 365

أوقفت سفن عسكرية ألمانية وأخرى إيطالية، الخميس، سفينة قادمة من الإمارات تحمل شحنة من وقود الطائرات إلى ليبيا، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة إلى البلد الأخير.

وقالت عملية "إيريني" البحرية الأوروبية، في بيان، إن "سفينة مشبوهة غادرت ميناء الشارقة في الإمارات، متوجهة إلى (مدينة) بنغازي في ليبيا".

وأوضح البيان أن "انتهاك الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى ليبيا، هو السبب في قيام إحدى وحداتنا البحرية في تمام الساعة 07:00 من صباح اليوم بوقف وتفتيش سفينة الشحن".

وذكر البيان أن توقيف سفينة "الماسة الملكية 7" جرى في المياه الدولية، على بعد حوالي 150 كم شمالي مدينة درنة الليبية.

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وأشار إلى أن "السفينة المذكورة تحمل شحنة وقود للطائرات، يفترض أنها كانت مخصصة لأغراض عسكرية، إذ يعتبر هذا الوقود مادة عسكرية بحسب الأمم المتحدة".

وأوضحت قيادة "إيريني" أن "سفينة "هامبورغ" الألمانية، بدعم من سفينة "مارغوتيني" الإيطالية، منعت السفينة التجارية من الوصول إلى المياه الإقليمية الليبية وأوقفتها، مرافقة إياها إلى ميناء تابع للاتحاد الأوروبي لمزيد من التفتيش والتحقيق.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، انطلقت الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" وعلى متنها نحو 250 عسكريا متجهة إلى البحر المتوسط للمشاركة في عملية "إيريني" لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وكذلك منع تهريب النفط.

ومن المنتظر أن تعود "هامبورغ" إلى بلادها في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب موقع "دي دبليو" الألماني الحكومي.

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