قطر تستضيف مفاوضات أفغانية مباشرة السبت

الدوحة / الخليج 365

أعلنت قطر، الخميس، استضافة مفاوضات سلام مباشرة بين جميع الأطراف الأفغانية بداية من السبت المقبل.

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الخارجية القطرية، نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وذكر البيان أن "وزارة الخارجية تعلن عن استضافة الدوحة لمفاوضات السلام الأفغانية ستنطلق السبت 12 سبتمبر (أيلول) الجاري".

وقال إن "هذه المفاوضات المباشرة بين مختلف أطياف الشعب الأفغاني، خطوة جادة ومهمة نحو إحلال السلام المستدام في أفغانستان".

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وفي 10 أغسطس/ آب المنصرم، قال الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، إن فريق التفاوض الأفغاني سيسافر إلى الدوحة، للبدء الفوري بالمفاوضات بين الأفغان.

وفي الشهر ذاته، شهدت العاصمة الأفغانية كابل، مباحثات موسعة حول السلام مع حركة طالبان، خلال تجمع كبير لمجلس ممثلي القبائل الأفغانية.

وفي 29 فبراير/ شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا بين الولايات المتحدة و"طالبان" يمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء طالبان، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه، في الولايات المتحدة.

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