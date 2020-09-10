دياب يطالب بـ"تحقيق سريع" في الحريق الأخير بمرفأ بيروت

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، الخميس، بضرورة الإسراع في التحقيق بشأن الحريق الذي نشب ظهر اليوم في مرفأ بيروت.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، لبحث مستجدات الحريق الأخير، نقل تفاصيلها حساب رئاسة الجمهورية عبر تويتر.

وشدد دياب، على "ضرورة الإسراع في التحقيق لتحديد المسؤوليات"، لافتا إلى أنه "يجب أن تكون هناك أجوبة واضحة على أسئلة الناس".

واعتبر أن "ما حصل في المرفأ اليوم، ومهما كانت أسبابه، هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعا، واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع".

من جهته، طالب الرئيس ميشال عون، بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركة مرفأ بيروت، لوضع تنظيم جديد للعمل في المرفأ وتأمين السلامة العامة فيه.

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش اللبناني، وقوع حريق جديد في مرفأ بيروت، شاركت طوافات الجيش في إخماده، وكشف عبر تويتر، أن الشرطة العسكرية "باشرت التحقيق في الحريق، بإشارة من النيابة العامة العسكرية"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا جراء الحريق، حتى الساعة 18:30 ت.غ.

بدوره، أرجع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، سبب الحريق إلى "أعمال إصلاح" في المرفأ.

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.