السودان.. مساعدات قطرية لمتضرري الفيضانات والسيول

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365



وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، طائرة قطرية محملة بمساعدات طبية وغذائية لإغاثة متضرري السيول والفيضانات.

وشملت المساعدات 42.5 طنا من المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى مستلزمات إيواء مقدمة من "جمعية قطر الخيرية" (أهلية) و"صندوق قطر للتنمية" (حكومي).



وكانت في استقبال المساعدات القطرية في مطار الخرطوم، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه الخليج 365.

وأشادت لينا، وفق البيان، بالعلاقات السودانية القطرية التي وصفتها بـ"المتينة".



وقدمت "الشكر لأمير دولة قطر وشعبها على تضامنهم مع السودان في جميع المحن والأزمات".



وأوضحت أن وزارتها "تقود جهود تنسيق التدخلات الرسمية والشعبية، وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين في مختلف مناطق السودان المتأثرة بالفيضانات".



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وأشارت إلى أن السلطات السودانية "تبذل كل ما بوسعها لإعادة الأمور إلى طبيعتها".



من جانبها، أفادت السفارة القطرية بالخرطوم، بحسب البيان ذاته، بأن "المساعدات تأتي في إطار العلاقات المتميزة، والروابط الأخوية بين البلدين".

ونقل البيان عن القائم بالأعمال بالإنابة طلال فرحان العنزي، قوله: "نأمل بأن تساهم هذه المساعدات في التخفيف عن المتضررين من الفيضانات والسيول".

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السودانية أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات بلغت 103 قتيلا و56 مصابا، فيما تجاوز عدد المنازل المتضررة 70 ألفا.



والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

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