الجيش اللبناني: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد دخولها الأجواء اللبنانية، جنوبي البلاد.

وقال الجيش، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "‏اخترقت طائرة مسيرة، تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، فوق بلدة عيتا الشعب".

وأوضح البيان، أن الطائرة "أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش، على مسافة تبعد 200 متر، من الخط الأزرق، داخل الأراضي اللبنانية".

و"الخط الأزرق" يبلغ طوله 120 كم، وضعته الأمم المتحدة عام 2000، لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

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ولم يصدر الجيش الإسرائيلي على الفور بيانا أو تصريحا بشأن الواقعة.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي، أعلن "حزب الله"، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة عيتا الشعب.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، جراء تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، ما دفع الأمم المتحدة إلى دعوة الجانبين لـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وتقع مناطق جنوبي لبنان، المحاذية للحدود مع إسرائيل، تحت سيطرة "حزب الله"، حليف النظام السوري وإيران، الذي تعتبره تل أبيب عدوها الأول.

وتنتشر قوات تابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في جنوبي لبنان منذ 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة، والعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

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