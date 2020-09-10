"الإغاثة التركية" تزود غزة بمستلزمات طبية لمواجهة كورونا

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، لتزويد المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن تلك الأدوية والمستلزمات الطبية "ستساعد في تعزيز عمل الطواقم الطبية لمواجهة الجائحة".

وقال عبد اللطيف الحاج، مدير عام التعاون الدولي في الوزارة، في ذات البيان، إن "وزارة الصحة تبذل جهودا استثنائية في مواجهة جائحة كورونا".

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وأوضح أن "تلك الجهود تتطلب دعما من مختلف المؤسسات المانحة والشريكة لتمكين الأطقم الصحية من تقديم خدماتها بمختلف المرافق وتعزيز إجراءات مواجهة جائحة كورونا".

وأعرب الحاج عن شكره لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية على دعمهم المتواصل والمستمر.

ويعاني قطاع غزة، نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى أزمة كهرباء حادة، وتصاعد لمعدلات الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 2006.



وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة "حماس") حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف تفشي كورونا داخل المجتمع.

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