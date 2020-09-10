الشرطة العسكرية تباشر التحقيق في حريق مرفأ بيروت

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365



باشرت الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، الخميس، التحقيق في الحريق الجديد الذي نشب في مرفأ بيروت.

وقال الجيش اللبناني، في بيان مقتضب عبر تويتر، إن الشرطة العسكرية "باشرت التحقيق في الحريق، بإشارة من النيابة العامة العسكرية"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.



واليوم، أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، أن حريق مرفأ بيروت ناجم عن أعمال إصلاح، وسيتم فتح تحقيق في ملابساته.

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ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا جراء الحريق، حتى الساعة 16:20 ت.غ.



وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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