شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائديّ مركبتين نشرا مقاطع تتضمن مخالفات مرورية في «الطائف» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مرور محافظة الطائف، مساء اليوم الخميس، ضبط قائديّ المركبتين “الكابرس، والهوندا” بعد نشرهم مقاطع سناب شات أثناء ارتكابهم مخالفات مرورية “السرعة، وعدم وجود لوحات”.

وأشار المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنه تم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، حذرت في وقت سابق، من بعض السلوكيات الخاطئة أثناء الازدحامات والتكدس المروري، ومن ضمن هذه السلوكيات:

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– التنقل من مسار لآخر.

– عدم ترك مسافة آمنة.

– إساءة استخدام منبه المركبة.

– التجاوز من أكتاف الطريق.