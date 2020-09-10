اخبار الخليج

شرطة الرياض تطيح بمطلوب امتهن تزوير مستندات ووثائق رسمية

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بمطلوب امتهن تزوير مستندات ووثائق رسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن الإطاحة بمواطن مطلوب في قضايا جنائية (في العقد الخامس من العمر)، وذلك بمقر سكنه شرق مدينة الرياض، حيث اتخذه معملاً متكاملاً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه ضُبط بداخل المعمل ما يزيد على (100) وثيقة مزورة لمستندات ورخص إقامات وصكوك شرعية، ومطبوعات رسمية، بالإضافة إلى أدوات ومعدات التزوير، وسلاح ناري و(8) طلقات حية و (4) أقراص من مادة الامفيتامين المخدرة، وقد جرى إيقافه وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بمطلوب امتهن تزوير مستندات ووثائق رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا