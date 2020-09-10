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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: 4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات.. احذورها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، من السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي السيارات، أثناء الازدحامات والتكدس المروري.
وأوضح المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن من هذه الممارسات تتمثل فيما يلي:
– التنقل من مسار لآخر
– عدم ترك مسافة آمنة
– إساءة استخدام منبه المركبة
– التجاوز من أكتاف الطريق
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