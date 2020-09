تصوير جوي... مشهد مروع لحريق بيروت الجديد ومروحيات الجيش تحاول الإطفاء

أظهر مقطع فيديو منشور عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لطائرة مسيرة، حجم الدمار خلّفه حريق مرفأ بيروت، من الجو.

ويظهر في المقطع النيران وهي تلتهم إطارات السيارات الموجودة في السوق الحرة لمرفأ بيروت.

​وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل، والتي تظهر حجم الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت، بعد الحريق الهائل الذي اندلع في وقت سابق، بسبب شحنة نترات الأمونيوم.

كما أظهرت اللقطات الجوية محاولة مروحيات عسكرية تابعة للجيش اللبناني وقوات الدفاع المدني، وهي تحاول السيطرة على الحريق الضخم، التي وصفها بعضهم أنها "مروعة".

​من جانبه، نفى الدفاع المدني اللبناني انتشار النيران، رُغم استمرار عملية إخماد الحريق، الذي اندلع منذ ساعات، بينما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، انعقاد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، مساء الخميس، لبحث حريق المرفأ.

​واندلع حريق جديد في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

​وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن"، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له نظرا لاشتداد الحريق.

وكانت مراسلة "سبوتنيك"، قد نقلت عن مصدر بالدفاع المدني اللبناني أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحريق اندلع في مستودع داخل المنطقة الحرة في مرفأ بيروت فيه زيوت وإطارات"، مشيرة إلى أن "المواد المشتعلة غير خطرة".