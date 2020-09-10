شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام جلسات الحوار "الليبى- الليبى " فى مدينة بوزنيقة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء اليوم الخميس ، جلسات الحوار الليبي- الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، وأعرب وفد مجلس النواب الليبي عن أمله في التوصل إلى ليبيا يسودها الأمن والاستقرار.، مؤكدا أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار في بوزنيقة.

وقال ممثل المجلس الأعلى الليبي، فى البيان الختامي:" وجدنا كثير من التوافقات حول القضايا المهمة مع وفد مجلس النواب"، مشددا على أن التدخلات الخارجية أججت النزاع ، لافتا الى أنه تم التوصل الى توافق حول المناصب السيادية ، على أن يتم استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.