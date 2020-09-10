رئيس لبنان يطالب بمعرفة أسباب حريق مرفأ بيروت بأسرع وقت ومحاسبة المتسبيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس اللبنانى ميشال عون بضرورة الاسراع فى معرفة أسباب حريق فى مرفأ بيروت الذى اندلع اليوم ومحاسبة المتسبيين، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني عن عون قوله، "إن حريق اليوم قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسببين". ووجه عون تحية للجيش والدفاع المدني على الجهود التي بذلوها لمحاصرة الحريق في المرفأ وسرعة اطفائه، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا حدوث أخطاء ايا يكن نوعها، تؤدى إلى هكذا حريق، خاصة بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول.

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