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سعد الحريرى معلقا على حريق المرفأ بيروت تختنق بدخان الإهمال وغياب الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن حريق مرفأ بيروت، حرك مواجع حادثة انفجار المرفأ، قائلا :" بيروت تختنق بدخان الاهمال والشعور بغياب الدولة، ولا مجال للهروب من تحديد المسؤوليات".

وقال الحريرى ، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"حريق المرفأ حرّك المواجع من كارثة انفجار المرفأ التي تتطلب تحقيقاً شفافاً على أعلى المستويات. بيروت تختنق بدخان الاهمال والشعور بغياب الدولة. ولا مجال للهروب من تحديد المسؤوليات واعادة النظر باجراءات السلامة والوقاية من الكوارث المتكررة".

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سعد الحريرى

وكانت حالة من  الفزع أصابت اللبنانيين في العاصمة بيروت بعد اندلاع حريق ضخم في محيط مرفأ بيروت، بعد أكثر من شهر على الانفجار الدامي الذي ضرب لبنان وخلف وراءه ما يقرب من 200 قتيل وأكثر من 7 آلاف مصاب، وواصلت فرق الدفاع المدني مدعومة بمروحيات الجيش اللبناني محاولاتها السيطرة على الحريق بشكل كامل حتي مساء اليوم الخميس، فيما قالت مصادر لـ"الخليج 365" أن الحريق اندلع جراء ارتفاع درجات الحرارة، ولا شبهة جنائية ـ حتي الآن ـ في أسبابه، وقال باسم القيسى، المدير العام لمرفأ بيروت، إن الحريق وقع فى السوق الحرة فى مبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلى، وامتد إلى الإطارات المطاطية التى تسببت في الدخان الأسود الكثيف وارتفاع ألسنة اللهب.

 

 

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