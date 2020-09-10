شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب يصف الحريق الثانى لمرفأ بيروت بـ"طعنة جديدة" للبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، إلى الاسراع في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت لتحديد المسؤوليات، قائلا: "يجب أن تكون هناك أجوبة واضحة على أسئلة الناس"، مضيفا في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ما حصل في المرفأ اليوم ومهما كانت أسبابه هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعاً واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع".

كان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال إن حريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين.

وأضاف: لم يعد مقبولاً حصول أخطاء أياً يكن نوعها تؤدي إلى هكذا حريق خصوصاً بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول.