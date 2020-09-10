شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبنانى يؤكد حريق مرفأ بيروت اندلع فى مستودع مواد غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصليب الأحمر اللبناني، أن حريق مرفأ بيروت اندلع في مستودع للحصص الغذائية، وتواصل قوات الحماية المدنية اللبنانية مدعومة بطائرات من الجيش جهودها للسيطرة على حريق مرفأ بيروت بعدما عادت دائرة النيران للاتساع، وانتقالها لمبان ومخازن مجاورة. وتجرى فرق الدفاع المدنى مدعومة بمروحيات الجيش اللبنانى محاولاتها السيطرة على الحريق بشكل كامل حتى مساء اليوم فيما رجحت مصادر لـ"الخليج 365" أن تستمر تلك المحاولات حتى صباح الجمعة.

وظهر اليوم، قال باسم القيسى، المدير العام لمرفأ بيروت، إن الحريق وقع فى السوق الحرة فى مبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلى، وامتد إلى الإطارات المطاطية التى تسببت فى الدخان الأسود الكثيف وارتفاع ألسنة اللهب.

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الخميس، إن حريق اليوم فى مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.

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