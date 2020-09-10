شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يرى حريق مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الخميس، إن حريق اليوم فى مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.
وأوضح عون على حساب الرئاسة على تويتر إن حريق اليوم الضخم الذي اندلع في المرفأ المدمر بالفعل قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.
ونٌقل عن الرئيس قوله في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع "في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين".
وتواصل قوات الحماية المدنية اللبنانية مدعومة بطائرات من الجيش جهودها للسيطرة على حريق مرفأ بيروت بعدما عادت دائرة النيران للاتساع، وانتقالها لمبان ومخازن مجاورة.
وتجرى فرق الدفاع المدنى مدعومة بمروحيات الجيش اللبنانى محاولاتها السيطرة على الحريق بشكل كامل حتى مساء اليوم فيما رجحت مصادر لـ"الخليج 365" أن تستمر تلك المحاولات حتى صباح الجمعة.
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