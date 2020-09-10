شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المرشحين للقبول النهائي على رتبة «جندي» بقوات أمن المنشآت.. رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي). وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) على الرابط التالي: (هنا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج المرشحين للقبول النهائي على رتبة «جندي» بقوات أمن المنشآت.. رابط الاستعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.