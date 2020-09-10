شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوب برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع تسجل كل من رفحاء والأحساء وحفر الباطن 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 20 درجة مئوية كأقل درجة حرارة غدا.