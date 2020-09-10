شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تزيل مخططاً عشوائياً بمساحة 30 ألف متر مربع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أزالت أمانة جدة مخططا عشوائيا بحي “الألفية الشعبي” بلغت مساحته الإجمالية أكثر من 30 ألف م2، ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

وشدّدت الأمانة، في بيان لها اليوم (الخميس)، على أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية، فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.