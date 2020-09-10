شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة: وقف تجربة لقاح أسترازينيكا جرس إنذار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن قرار شركة أسترازينيكا وقف تجربة لقاحها لفيروس كورونا بعد مرض أحد المشاركين هو "جرس إنذار" لكن لا ينبغي أن يثبط عزيمة الباحثين.



وقالت سمية سواميناثان في إفادة إعلامية افتراضية من جنيف "هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين".

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