وأضافت الصفحة الرسمية للجهاز عبر "فيسبوك"، أن الجهاز ألزم الشركة بمنح المستهلك مزيدًا من الأمان، إذ يمكنه طلب المساعدة في حالة تعرضه إلى أي موقف قد يؤدي إلى شعوره بعدم الأمان خلال الرحلة.
© REUTERS / Tyrone Siu
وتابع: "وقد تم إلزام الشركة حينها برد قيمة الرحلات التي تم خصمها من البطاقة الائتمانية للشاكية بالإضافة إلى رفع الإيقاف الذي تم على حسابها على التطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى ضد السائق".
وأشار إلى أن "شركة "أوبر" التزمت بتعليمات الجهاز وتقوم حاليا باختبار خاصية "معاودة الاتصال" والتي تقدم للمستخدمين وسيلة للتواصل عبر التطبيق عقب انتهاء الرحلات مع فريق دعم السلامة من أوبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حالة مواجهتهم لأي موقف قد يؤدي إلى شعورهم بعدم الأمان خلال الرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... جهاز حماية المستهلك يلزم "أوبر" بإضافة ميزة جديدة للمستخدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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