مصر... جهاز حماية المستهلك يلزم "أوبر" بإضافة ميزة جديدة للمستخدم

وأضافت الصفحة الرسمية للجهاز عبر "فيسبوك"، أن الجهاز ألزم الشركة بمنح المستهلك مزيدًا من الأمان، إذ يمكنه طلب المساعدة في حالة تعرضه إلى أي موقف قد يؤدي إلى شعوره بعدم الأمان خلال الرحلة.

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وقال أحمد سمير فرج، رئيس الجهاز، إن قيام الشركة بإطلاق تلك الميزة جاء فى ضوء قيام الجهاز باستدعاء الشركة لفحص شكوى إحدى الشاكيات بعد انتشارها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي كانت قد تضررت فيها من سوء الخدمة المقدمة إليها وتعرضها للخطر.

وتابع: "وقد تم إلزام الشركة حينها برد قيمة الرحلات التي تم خصمها من البطاقة الائتمانية للشاكية بالإضافة إلى رفع الإيقاف الذي تم على حسابها على التطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى ضد السائق".

وأشار إلى أن "شركة "أوبر" التزمت بتعليمات الجهاز وتقوم حاليا باختبار خاصية "معاودة الاتصال" والتي تقدم للمستخدمين وسيلة للتواصل عبر التطبيق عقب انتهاء الرحلات مع فريق دعم السلامة من أوبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حالة مواجهتهم لأي موقف قد يؤدي إلى شعورهم بعدم الأمان خلال الرحلة".