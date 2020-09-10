مصر تحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد 

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وذكرت وكالة "رويترز"، أن إبراهيم قد صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، اليوم الخميس، مضيفا أنه سيحق للمصريين في الخارج التصويت من 21 إلى 23 أكتوبر.

وأكد لاشين، خلال المؤتمر الصحفي لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021، أن المادة 106 من الدستور حددت مدة عضوية مجلس النواب وهي 5 سنوات، أوجبت إجراء انتخابات خلال 60 يوما على انتهاء مدته، لافتا إلى أنه يكون إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال الفترة التي حددها الدستور والقانون وتم وضع جدول زمني واضح يشمل الفترة الزمنية لفتح باب الترشح والقائمة المبدئية للمرشحين والطعن عليها، والقائمة النهائية والدعاية، وبدء فترة الصمت والانتخابات في الداخل والخارج وجولات الإعادة.

وبحسب بوابة "الأهرام"، أشار لاشين إلى أن الانتخابات تجرى على مرحلتين، بعد الاطلاع على القانون والدستور، وأحكام قانون مجلس النواب، وبناء ما قرره مجلس الهيئة، بجلسته المعقدة اليوم، أصدر قراره 52 لسنة 2020.

ووجه الناخببين المقيدين بقاعدة الناخبين بأنهم مدعوين لانتخابات مجلس النواب، بشغل 284 مقعدا فريدا، و284 بنظام القوائم المغلفة، وفقا للجدول الزمني.

وقال لاشين إبراهيم إنه تقدم طلبات الترشح لعام 2020 اعتبارا من الخميس الموافق 17 سبتمبر/أيلول الجاري، وحتى السبت 26 سبتمبر.