الصومال... الرئيس فرماجو وحكام الولايات..متى يتم التوافق حول الانتخابات

تم تأجيل عقد المؤتمر، الذي كان مقررا اليوم بين معظم الأطراف إلى السبت القبل نظرا لعدم التوافق حول بعض البنود... فهل يتوافق الصوماليون على استراتيجية جديدة؟قضايا عالقة
قال المحلل السياسي الصومالي عبد الناصر معلم، إن هناك رغبة من قبل رئيس الجمهورية في إعادة النظر في بعض بنود مقررات مؤتمر "طوسمريب"، التي يعترض عليها حاكما ولايتي جوبالاند وبونت لاند الذين قاطعا هذا المؤتمر.
وأضاف لـ"سبوتنيك": "ينعقد هذا المؤتمر بهدف إطلاع حاكما ولايتي بونت لاند وجوبالاند على مخرجات مؤتمر طوسمريب في جولته الثالثة، والاستماع إلى وجهات نظرهما حولها بالتعديل أو الإضافة، حيث كانا قد قاطعا هذه الجولة من المؤتمر بحجة غياب الحكومة، التي تتولى تنفيذ مخرجاته بعد إسقاط رئيس الوزراء حسن علي خيري، مصرين على تعيين رئيس الوزراء قبل انعقاد الجولة الثالثة".
توقعات
وتابع المحلل السياسي، "حاكم ولاية جوبالاند أحمد مذوبي يصر على حل ملف محافظة جذو التابعة لولايته، والتي استولت قوات من الحكومة الفيدرالية على أجزاء منها وانتزعتها من إدارته، وقد توصل الأطراف إلى تسويات حول هذه القضايا في لقاءات الحاكمين الأسبوع الماضي برئيس الجمهورية، حيث أحرز تقدما في ملف "جذو" وبدأ بالفعل سحب القوات الفيدرالية، كما وافق فرماجو على تعيين رئيس وزراء خلال الأيام القادمة."
من جانبه، قال رئيس مركز مقديشو للدراسات عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن "عوة الرئيس فرماجو لمؤتمر اليوم جاءت استجابة لضغوط من ممثلي المجتمع الدولي في الصومال لإقناع رئيسي "بونت لاند
© REUTERS / Tiksa Negeri
معضلة الانتخابات
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك": "لم يكن أمام الرئيس سوى الرضوخ لتلك الضغوط الشديدة لأن سفراء الدول الأوروبية والولايات المتحدة أبلغوا رسالة واضحة إلى الحكومة الاتحادية مفادها "أنه ليس من المقبول إجراء انتخابات لا تحظى بالإجماع" ومنحوا آخر فرصة للصوماليين للاتفاق على خارطة طريق سياسية تقود البلاد إلى انتخابات توافقية تجرى في موعدها".
Advertisements
وتابع: "على هذا الأساس كانت الدعوة لعقد الاجتماع الذي يضم الحكومة الاتحادية وجميع رؤساء الحكومات الاقليمية في العاصمة مقديشو، وهناك توقعات بأن يتمكن المشاركون في الاجتماع من إنهاء خلافاتهم حول القضايا السياسية الشائكة وخاصة الانتخابات العامة، على الرغم من تحفظات رؤساء الولايات الثلاثة الأخرى جنوب غرب الصومال جلمدغ هيرشبيلير على اجتماع مقديشو وأهدافه".
وأكد عبدي أن اجتماع اليوم الخميس يختلف عن الاجتماعات السابقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية، ويشارك فيه ممثلون من المجتمع الدولي لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
دعا الرئيس محمد عبد الله فرماجو الثلاثاء الماضي رؤساء الولايات الإقليمية ومحافظ إقليم بنادر إلي حضور اجتماع تشاوري سيعقد في العاصمة مقديشو بعد غد الخميس.
© Sputnik . Youry Abramotchkin
تجدر الإشارة إلي أن رؤساء ولايات جنوب الغرب عبد العزيز لفتاغرين وغلمدغ أحمد قور قور وهيرشبيلي ومحمد عبدي واري الذي وصلا مساء الثلاثاء الماضي إلي بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال المؤقتة وعقدا اجتماعا لمناقشة الدعوة التي تلقوها من الرئيس فرماجو للمشاركة في مؤتمر تشاوري بخصوص الانتخابات الصومالية المقبلة في مقديشو رغم الاتفاق الذي توصل اليه الرؤساء الثلاث بشأن الانتخابات الفيدرالية مع الرئيس فرماجو في الشهر الماضي بمدينة دوسمريب عاصمة غلمدغ.
وتأجل المؤتمر التشاوري الذي أعلن الرئيس محمد عبد الله فرماجو عن عقده في العاصمة مقديشو اليوم الخميس بمشاركة الحكومة الفيدرالية والولايات وإقليم بنادر.
كانت هذه تفاصيل خبر الصومال... الرئيس فرماجو وحكام الولايات..متى يتم التوافق حول الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.