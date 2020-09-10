وأضاف: "الحادث دليل على الجهل، ولا أعلم إذا كان مفتعلاً، أنا أشك بأنه مفتعل، وعلى الأرجح بحسب التقارير التي وصلتنا من غرفة الطوارئ يعود سبب الحريق إلى قيام أحد العمال بالتلحيم والقص على آلة التلحيم الأمر الذي أدى إلى إطلاق شرارة واندلاع الحريق".
وأشار نجم إلى أن المسؤولية تقع على المفتعل وعلى الذي أعطى أمر التلحيم دون أي انتباه إلى شروط السلامة العامة.
ولفت إلى أن "الحريق اندلع في مستودع للدواليب والزيوت بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية، وكل ذلك مواد حارقة".
واندلع حريق كبير في منطقة السوق الحرة في مرفأ بيروت، في مستودع يدعى "بي سي سي" يحتوي على زيوت وإطارات، وتصاعدت أعمدة الدخان السوداء الكثيفة التي غطت أنجاء العاصمة اللبنانية بيروت، فيما عمل الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت بالإضافة إلى طوافات الجيش اللبناني على إخماد الحريق الضخم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الأشغال النيابية يكشف لـ"سبوتنيك" سبب حريق مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.