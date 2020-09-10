مصر.. "سيدة القطار" تكشف تفاصيل واقعة المجند والكمسري ورد فعلها... صور وفيديو

وقالت السيدة صفية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إنها كانت استقلت القطار من محطة بركة السبع، وخلال رحلتها سمعت أصوات شجار من خلفها، بعدها شاهدت الكمسري يتحدث بأسلوب غير لائق مع مجند، مما أزعجها هذا التصرف، الذي طلب فيه الكمسري نزول المجند بسبب عدم امتلاكه للتذكرة.

وأضافت: "بعدها دفعت ثمن التذكرة للكمسري، وكان معايا أختي والتي حاولت أيضا دفع ثمن التذكرة للمجند، وبعدها العسكري صمم أنه يرجعلي الفلوس مرة تانية"، معبرة عن استيائها من رد فعل الكمسري وتعامله غير اللائق مع المجند.

وتابعت: "قلبي وجعني من هذا التعامل مع المجند الذي يسهر الليل لحمايتنا والدفاع عننا".

وعن رد فعلها، أجابت: "أنا تصرفت بشكل طبيعي كأم، لأنه زي ابني، ولأنه لابس بدلة ليها احترامها وقدسيتها عند كل المصريين، ومينفعش يحصل معاه كده، ولازم يتم التعامل بأسلوب أرقى من كده".

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وأشارت إلى "أنها تعمل مدرّسة في المحلة الكبرى، وأن كل ما كانت تخشاه أن يحدث مكروه للمجند حال نزوله من القطار".

© AP Photo / Khalil Hamra

وجاء في بيان الجيش المصري: "توجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

كما قدمت وزارة النقل المصرية اعتذارا في بيان عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق المجند.

وقالت إنه "تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه".