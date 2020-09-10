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وأضاف أن كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة "الميليشيا الحوثية" وتدميرها والتصدي لها.
وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما "تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن قصفها "هدفا مهما" في العاصمة السعودية الرياض بواسطة صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر" إن "عملية عسكرية مشتركة بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار" وأربع طائرات مسيرة من طراز "صماد 3".
وأكد سريع أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد المستمر من قبل العدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز"، متوعدا بـ"عمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا العظيم وشعبنا العزيز".
كانت هذه تفاصيل خبر استهدفت أعيان السعودية... التحالف العربي يعلن إسقاط مجموعة من الصواريخ والطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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