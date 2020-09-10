الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت أجواء البلاد

وأصدر الجيش اللبناني بيانا جاء فيه: "بتاريخه وقرابة الساعة 10.17 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي (درون) الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".

وأكد الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل لبنان، مشيرا إلى أنه لا خشية من "تسريب أي معلومات".