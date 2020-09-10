مدير مرفأ بيروت: الجيش يتولى الآن السيطرة على الحريق... فيديو

وأضاف القيسي في
لقناة "العربية"، أنه "تم السيطرة على 75% من الحريق حتى الآن".
مدير مرفأ بيروت للعربية: الجيش يتولى الآن السيطرة على الحريق #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 10, 2020
وأوضح أن "الجيش ساعد كثيرا في السيطرة على الحريق".
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وقال في تصريحات لـ" الوكالة الوطنية للاعلام" إن "أكثر من 16 آلية تابعة للدفاع المدني تعمل على اخماد الحريق المندلع في مرفأ بيروت، بالاضافة الى آليات تابعة لفوج الاطفاء، الى جانب عناصر من الجيش اللبناني وطوافة تابعة للقوات الجوية".
وأعلن عن وجود "مواد ملتهبة سريعة الاشتعال كالمطاط والزيوت، ما استدعى تعاملا استثنائيا مع الوضع من خلال زيادة مادة الرغوة إلى المياه ما يكون طبقة عازلة من أجل منع الأوكسيجين عن النيران، وبالتالي المساعدة في عمليات إخماد الحريق".
وأشار إلى طلبه الدعم من محافظ بيروت، موجها نداء إلى "أصحاب صهاريج المياه الخاصة في المنطقة للتوجه إلى مكان الحريق من أجل تغذية آليات الإطفاء كي لا تضطر للتنقل بهدف تعبئة المياه وخسارة المزيد من الوقت".
ونفى "أي تخوف من تمدد الحريق لأن عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء طوقوا بشكل كامل المنطقة المشتعلة وحاصروا بقعة النار"، لفت في المقابل الى أن "مواد مشتعلة كهذه تحتاج إلى الوقت من أجل إخمادها كليا"، مؤكدا أن "العناصر التي تعمل على مكافحة الحريق لن تغادر المكان حتى إخماده كليا".
وعن نوعية المواد المشتعلة، أوضح أن "لا تحقيق حاليا قبل الانتهاء من إخماد النيران بشكل كامل".
وقال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الخميس: "اندلع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده".
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