شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن أسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضى اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان خلال "أنشطة عمليات" على الحدود بينما قال الجيش اللبناني إنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "لا خطر من تعرض أي معلومات للاختراق" دون أن يفصح عن تفاصيل.
وقال الجيش اللبناني في بيان إن الطائرة المسيرة انتهكت المجال الجوي اللبناني فوق بلدة عيتا الشعب وأسقطها أفراد أحد المواقع العسكرية هناك.
ووقعت أحداث مشابهة على الحدود بين البلدين قبل أسبوعين.
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